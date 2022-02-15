Верстка макета интернет-магазина под Битрикс

HTML-версткаЗавершен18 заявок886 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую

Задача сверстать  дизайн  интернет-магазина под Битрикс. Адаптивный. 

https://www.figma.com/file/pyfrTaQgCJCcH9EtvcndVD/Untitled?node-id=0%3A1

Требуется специалист с опытом работы с Битриксом, в частности верстки и натяжки. 

Прошу оставить контакты, сроки и стоимость. 

2 года назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
wispo
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$130
10 дней
RUB
Команда Виталия справилась с задачей отлично. Объем работы был не маленький и надо было уложиться в кротчайшие сроки 2 недели. Работу сдали на 1 день раньше. Сверстали очень хорошо. Внесли дополнительные доработки и правки в дизайне бесплатно. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Спасибо) С тобой приятно работать) Алексей всегда на связи. Отвечает подробно на все вопросы по ТЗ. Легко общаться и договариваться. Оплатил работу в день завершения проекта без задержек.
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта aspro next

    $85

    нужно доработать сайт на битриксе. тема аспро. список правок:главная страница 1.1 верхнее меню прозрачное с затемнением и скользит по всему экрану. размер шрифта 19px, цвет белый. исправить выравнивание. 1.2 под слайдером голубой уголок 1.3 карточки по 3 ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вставить картинки По фигме

    $3

    Нужно вставить картинки на сайт html+css картинок до 15 образец [url=https://www.figma.com/file/ozd7cuETAMEny1aM8bfenF/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/ozd7cuETAMEny1aM8bfenF/Untitled?node-id=0%3A1[/url]

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизировать лендинг для айфонов

    $100

    Короче, есть лендинг, там куча разных крутилок и вертелок. Лендинг везде норм работает, в хром, в сафари на маке, в андроиде и тд. И только на айфонах проблема потому что на айфонах происходят жуткие ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка макетов из Figma

    Чеклист: 1. Вёрстка должны быть полностью адаптивная(респонсив), по кроссбраузрености должна быть поддержка последних двух актуальных версий браузера Chrome, IE(последняя), Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex.Browser и другие стандартные браузеры. 2. Хороший пейджспид (зеленая зона пк, минимум 90) и ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Небольшая верстка с адаптивом bootstrap 5

    $35

    Фигма: https://www.figma.com/file/hUND9vxeaQICfLUcdicN1y/Untitled?node-id=0%3A1. Адаптировать для мобилок (бутстрап должен это сам сделать, но если что-то будет немного криво, то поправить). Использовать один css и js для всех HTML (не считая библиотек). К minimal stepper привязать библиотеку, которая ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать и натянуть на вордпресс сайт по готовому дизайну

    Здравствуйте. Есть готовый дизайн для сайта-блога: https://www.figma.com/file/wsO8rx1fV3mdxDGj5eTA1T/Blog_RD-for-Developers-(Copy)?node-id=802%3A15387 Нужно сверстать 5 страниц и натянуть их на вордпресс. БЭМ, Gulp, Sass, ACF и все, должно быть достаточно. Страницу записи собрать на ACF flexible content. От вас прошу сбросить свои последние работы, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Требуется frontend разработчик для верстки из figma и psd

    В поиска frontend разработчика для верстки как с нуля, так и новых страниц на действующих сайтах. На текущий момент есть несколько проектов на верстку. В отклике присылайте информацию о ваших навыках/портфолио и указывайте ставку часа.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад