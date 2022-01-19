Оптимизировать лендинг для айфонов что бы убрать лаги,желательносрочно

Короче, есть лендинг, там куча разных крутилок и вертелок. Лендинг везде норм работает, в хром, в сафари на маке, в андроиде и тд. И только на айфонах проблема потому что на айфонах происходят жуткие лаги, нужна помощь. У меня андроид и я не могу на живую проверять результат когда делаю правки. Не пишите мне как вы ознакомились с заданием и как вы готовы за него взяться просто напишите свой телеграм для связи, я хочу списаться или созвониться для того что бы вместе как то решить эту проблему, мне нужна помощь!