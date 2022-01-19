Сделать микроразметку Google для страниц сайта, как на фото в примере

HTML-версткаЗакрыт1 заявка710 просмотров
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Есть сайт kn.uz.ua

Есть разметка гугл, работает не всё. Именно акции установлены скриптом эта страница для примера тут

Пример как надо на фото (сверху как есть, снизу как надо)

посмотреть в поиске гугл

2 года назад
Cooper99
Юрий 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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