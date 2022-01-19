Требуется опытный верстальщик-дизайнер или в команде с дизайнером. Необходимо создать полноценный сайт, с возможностью подключения к нему, децентрализованных кошельков ( MetaMask и Trust Wallet) . Настройка и подключение на сайте, смарт-контрактов, функции покупки-продажи, внутренней МаркетПлейс. ...
Сделать микроразметку Google для страниц сайта, как на фото в примере
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт kn.uz.ua
Есть разметка гугл, работает не всё. Именно акции установлены скриптом эта страница для примера тут
Пример как надо на фото (сверху как есть, снизу как надо)
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