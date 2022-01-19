Доделать вёрстку

Необходимо сверстать два лендинга под мобильные устройства. Из нестатики:[list][*]Форма регистрации[*]Горизонтальный скролл в виде слайдера[/list][list][*]Переход вниз по странице при клике[*]Форма оплаты (интеграция с платежной системой)[/list] Прошу присылать портфолио релевантных работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вёрстка. Надо делать. Файла будут в лс https://www.figma.com/file/FPIKKumVCyO5FKztTBFs1M/houseofwatkins.com?node-id=1368%3A7509
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