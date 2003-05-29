🔥Удобная разработка сайтов для любого бизнеса. С радостью выслушаю вас и ваши пожелания к продукту ☺️

Моя цель - сотрудничество и качественно выполненная работа;

Гарантии:

Предоплата только после вашей проверки выполненной мною 50% работы или-же безопасным платежом.

На связи в мессенджерах (telegram,viber,skype, gmail).

Всегда готов созвонится и обсудить все интересующие вас вопросы.

После сдачи проекта на протяжении недели бесплатно вношу правки.

Занимаюсь разработкой сайтов год и это моё любимое дело. За это время набил руку на многих проектах и сейчас хочу предоставить свои знания и умения для решения ваших задач. Например: сделать верстку с анимациями и различными скриптами на js, mobile-first. Юзаю современные форматы изображений(webp) и шрифтов(woff,woff2) для быстрой загрузки сайта. Разбиваю проект на модули. Использую flex-box,grid что-бы сайт был отзывчивым и смотрелся прекрасно на любых гаджетах.

Дипломчик об успешном окончании курса по верстке: https://drive.google.com/file/d/1cn63Lp8DbzmQbvTZjefw2uf3NWuSpIsE/view?usp=sharing

Со мной удобно работать и мне важно что-бы клиент остался доволен результатом?

Связь, мессенджеры:

" Или-же другим удобным для вас мессенджером, соц.сетью "

Моё ремесло:

Адаптивная, резиновая(flex-box,grid), кроссбраузерная, валидная верстка.

Работа с js,jquery(написания своего кода или подключения и настройка плагинов), Ajax

Система контроля версий Git

Современные форматы картинок, видео, шрифтов и модульность файлов.

Стэк,технологии:

html,scss, nunjuck,pug, gulp, styleLint, pixel-perfect, jquery,js(base), ядерный чемоданчик с плагинами на все случаи жизни,git, adaptive, responsove, mobile-first, flex-box, grid.

Связь, мессенджеры:

" Или-же другим удобным для вас мессенджером, соц.сетью "

*добра вам и позитива?