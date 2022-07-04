Адаптивная вёрстка сайтов. БЭМ, CSS3, SCSS, HTML5

Работая со мной вы экономите:

- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

- Время. Минимум вопросов, максимум результата.

- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- даю консультации по макету

- не беру предоплату