Только качественно и в срок -- Адаптивная верстка макетов любой сложности HTML5 CSS3 Javascript Gulp SCSS W3C БЭМ Чистый валидный код
Обо мне:
Занимаюсь версткой сайтов, верстаю многостраничные макеты любой сложности. Отношусь к своей
работе ответственно. Моя цель выполнить работу качественно, чтобы мой клиент остался доволен.
Умения и навыки:
- HTML5
- CSS3
- Javascript
- Препроцессор SCSS
- Сборщик Gulp
- Методология БЭМ
- Flexbox
- Grid
Работая со мной, вы экономите:
Цена: Сверстаю макет за минимальную цену. При наличии макета для ПК макет для мобильных устройств не обязательно/
Время: Не нарушаю сроков, всегда довожу дело до конца.
Связь со мной:
Телеграм: https://t.me/MatveyDub
Эл.почта: [email protected]
Ответственность:
- Не нарушаю сроков
- Работаю без предоплаты
- Приступаю сразу после принятия заявок
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