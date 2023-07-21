Только качественно и в срок -- Адаптивная верстка макетов любой сложности HTML5 CSS3 Javascript Gulp SCSS W3C БЭМ Чистый валидный код

Обо мне:

Занимаюсь версткой сайтов, верстаю многостраничные макеты любой сложности. Отношусь к своей

работе ответственно. Моя цель выполнить работу качественно, чтобы мой клиент остался доволен.

 Умения и навыки:

HTML5

﻿CSS3

﻿Javascript

﻿ Препроцессор SCSS

Препроцессор SCSS Сборщик Gulp

Методология БЭМ

Flexbox

Grid

﻿﻿Работая со мной, вы экономите:

Цена: Сверстаю макет за минимальную цену. При наличии макета для ПК макет для мобильных устройств не обязательно/

Время: Не нарушаю сроков, всегда довожу дело до конца.

﻿﻿Связь со мной:

Телеграм: https://t.me/MatveyDub

Эл.почта: [email protected]

Ответственность: