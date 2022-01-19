Переверстать сайт с тильды в чисиый код

Нужна страница похожая на jurist-league.ru на чистом html + будет супер если скрипт PHPmailer сможете поставить для отправки заявок на почту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сабж в заглавии. ТЗ в приложении. Бюджет 3000р. Оплата по факту
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