OcStore 2.3|Фид для магазина фейсбук

Нужны правки, тз прикладываю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу оценить стоимость и сроки.
Сайт:
https://canapeclub.dev-888s.whitebx.ru
Движок:
ocStore 2.3
Задание:
Нужно создать фид для загрузки в магазин Фейсбук Канапе клаб на странице
https://business.facebook.com/commerce/catalogs/2932188990170006/data_sources?business_id=531485174425150
https://up2.whitebx.ru/y/v/1/52a99DlulWPGn2.YV1ZpHHDh2oKmxCoqg8BSf.png
Наиболее реализуемым представляется вариант с адаптацией готового рекомендуемого модуля:
https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=32336
https://up2.whitebx.ru/c/k/b/FacebookBusinessExtension-OC2.0.x-2.2.x.ocmod.CKBhugqS2UuxwQE995iZyB.zip
https://up2.whitebx.ru/m/u/f/FacebookBusinessExtension-OC2.3.ocmod.MUfi8SnNvv5KXGakPivG2E.zip
https://up2.whitebx.ru/7/7/z/FacebookBusinessExtension-OC3.ocmod.77zoCfEurXSaHM6pCG3ShB.zip
Сейчас туда загружены вручную непонятно откуда взятые данные.
В фиде должны быть все товарные позиции из разделов
«Фуршетные наборы»
«Бизнес-ланчи»
с указанием соответствующих категорий (как на сайте).
Если товар можно отнести только к 1 категории и у него не указана основная
категория, то нужно принудительно назначить такому товару основную
категорию.
С текущими данными есть такая проблема: готовые сеты, отличающиеся по кол-ву персон, имеют одинаковый ID. Необходимо
дополнительно проверить новый фид на возникновение подобной проблемы.
Все обязательные поля указаны тут:
https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Required
Дополнительные (необязательные) поля тут:
https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Optional
Нужен фид, который сам будет обновляться раз в сутки и передавать актуальные данные с сайта.
Требование к таким фидам тут:
https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860
Ошибки по имеющимся данным (если пригодятся):
https://up2.whitebx.ru/k/8/5/errors_for_feed_upload_14.02.160584__03_00.K85qQCT1cU4YKPPgADhhvF.csv
Подробнее:
1.
Должна быть предоставлена ссылка на фид с товарными позициями для Facebook, соответствующая спецификациям.
https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860
https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Required
https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Optional
2.
В фиде не должно быть ошибок, перечисленных в файле
https://up2.whitebx.ru/k/8/5/errors_for_feed_upload_14.02.160584__03_00.K85qQCT1cU4YKPPgADhhvF.csv
3.
В фиде должны присутствовать все товарные позиции из категорий или субкатегорий разделов
«Фуршетные наборы»
«Бизнес-ланчи»
3.1.
Товарам из этих категорий/субкатегорий, которым не назначена основная
категория, и которые при этом относятся только к одной категории,
основная категория должна быть указана.
4.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Особенности:
G. Поломки.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в
процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки
осуществляется вами безвозмездно.
H. Результат.
Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.
Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,
затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после
выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если
нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,
чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.
Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую
вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.
J. Никакого дебага на продакшене.
На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях
острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите
дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в
if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.
K. Тестовый сервер.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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