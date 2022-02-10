OcStore 2.3|Фид для магазина фейсбук

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

https://canapeclub.dev-888s.whitebx.ru

Движок:

ocStore 2.3

Задание:

Нужно создать фид для загрузки в магазин Фейсбук Канапе клаб на странице

https://business.facebook.com/commerce/catalogs/2932188990170006/data_sources?business_id=531485174425150

https://up2.whitebx.ru/y/v/1/52a99DlulWPGn2.YV1ZpHHDh2oKmxCoqg8BSf.png

Наиболее реализуемым представляется вариант с адаптацией готового рекомендуемого модуля:

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=32336

https://up2.whitebx.ru/c/k/b/FacebookBusinessExtension-OC2.0.x-2.2.x.ocmod.CKBhugqS2UuxwQE995iZyB.zip

https://up2.whitebx.ru/m/u/f/FacebookBusinessExtension-OC2.3.ocmod.MUfi8SnNvv5KXGakPivG2E.zip

https://up2.whitebx.ru/7/7/z/FacebookBusinessExtension-OC3.ocmod.77zoCfEurXSaHM6pCG3ShB.zip

Сейчас туда загружены вручную непонятно откуда взятые данные.

В фиде должны быть все товарные позиции из разделов

«Фуршетные наборы»

«Бизнес-ланчи»

с указанием соответствующих категорий (как на сайте).

Если товар можно отнести только к 1 категории и у него не указана основная

категория, то нужно принудительно назначить такому товару основную

категорию.

С текущими данными есть такая проблема: готовые сеты, отличающиеся по кол-ву персон, имеют одинаковый ID. Необходимо

дополнительно проверить новый фид на возникновение подобной проблемы.

Все обязательные поля указаны тут:

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Required

Дополнительные (необязательные) поля тут:

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Optional

Нужен фид, который сам будет обновляться раз в сутки и передавать актуальные данные с сайта.

Требование к таким фидам тут:

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860

Ошибки по имеющимся данным (если пригодятся):

https://up2.whitebx.ru/k/8/5/errors_for_feed_upload_14.02.160584__03_00.K85qQCT1cU4YKPPgADhhvF.csv

Подробнее:

1.

Должна быть предоставлена ссылка на фид с товарными позициями для Facebook, соответствующая спецификациям.

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Required

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860#Optional

2.

В фиде не должно быть ошибок, перечисленных в файле

https://up2.whitebx.ru/k/8/5/errors_for_feed_upload_14.02.160584__03_00.K85qQCT1cU4YKPPgADhhvF.csv

3.

В фиде должны присутствовать все товарные позиции из категорий или субкатегорий разделов

«Фуршетные наборы»

«Бизнес-ланчи»

3.1.

Товарам из этих категорий/субкатегорий, которым не назначена основная

категория, и которые при этом относятся только к одной категории,

основная категория должна быть указана.

4.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Особенности:

G. Поломки.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в

процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки

осуществляется вами безвозмездно.

H. Результат.

Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ.

Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то,

затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после

выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если

нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом,

чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла.

Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую

вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

J. Никакого дебага на продакшене.

На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях

острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите

дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в

if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.

K. Тестовый сервер.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.