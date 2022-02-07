Создание сайта для интернет-магазина картин

Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок1456 просмотров
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Нужен сайт для фирмы по продаже картин, обязательно на базе Вордпресс.

Количество товаров: 1200

Целевая аудитория: 24-35 из Америки Канады и Австралии.

Дизайн: Минималистичный, схожий с дизайном магазинов на Etsy.com

Сайт должен летать, иметь адаптированную мобильную версию и быть готовым к продвижению в поисковике GOOGLE

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2 года назад
guest_16239326213666
3 года в сервисе
Был
2 года назад