Натянуть шаблон wordpress

Добрый день, Меня зовут Дмитрий, у меня есть задача по созданию интернет магазина на базе CS cart Ultimate или СS cart Multivendor (эти лицензии мы уже имеем). Структура каталога и мокап главной страницы приведены в гугл документе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблон готовый с енвато. Задача поставить wp, woocommerce, развернуть шаблон, поставить плагины, настроить, закинуть тестовые новости и товары.
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