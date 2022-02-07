Натянуть шаблон wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок1304 просмотра
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Шаблон готовый с енвато. Задача поставить wp, woocommerce, развернуть шаблон, поставить плагины, настроить, закинуть тестовые новости и товары.

WordPress
2 года назад
visstudio7
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад