Здравствуйте Необходимы доработки по сайту на prestashop В качестве первой задачи нужно сделать следующее: При оформлении заказа клиенту отправляется письмо с подтверждением заказа и закрепленным файлом Нам нужно закрепить еще один файл и отправлять его вместе с подтверждением заказа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна правка (opencart 3), тз прикладываю.
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