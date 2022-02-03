Создать сайт,интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка658 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

создать сайт, наполнить товаром, загрузить на хостинг . для образца-. tvspares.ru

2 года назад
guest_16439547956765
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • B2bshop на Symfony

    $1500

    Добрый день. Нужно доработать почти с нуля магазин на Symfony 6. Все подробности в ТЗ. Если возникнуть вопросы - пишите.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка и натяжка на wordpress

    Интернет магазин женской одежды.  Дизайн готов на 95%. Завтра завершим.  Дедлайн 10 февраля.  Необходимо верстать: все по страницам из дизайна. Категорий товаров будет 9.  товаров будет порядка 200.  Таблицу по которой заказчику нужно подготовить инфу по товарам тоже жду с ...

    WordPress
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка интернет-магазина на Битриксе

    $1999

    Нужно сделать магазин по готовому дизайну (прикладываю джипег превью большинства макетов страниц в максимальном разрешении). Также необходимо реализовать определенный функционал на редакции Бизнес, Битрикса. Все подробно описано в приложенном файле ТЗ. Кратко, тезисно: 1) Шаблоны страниц переделываем ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка инструкций для заказов Opencart 2.0

    Необходимо выполнить следующие работы: [list=1][*]Настроить отправление текста инструкции в зависимости от выбора формы оплаты и галочки “перезвоните” мне. [*]Добавить вывод номера заказа на странице благодарности [*]При выборе оплаты картой выводить сумму к переводу на странице благодарности [/list]

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка email-рассылок

    [u]Обязанности:[/u] 1) Работа с регулярными рассылками: - Повышение качества контента и эффективности (работа с темами, рекомендации по дизайну и содержанию писем) - Помощь с контент-планом - Верстка писем (мы предоставляем контент в Excel) - Корректировка и ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Интернет магазин

    Здравствуйте, я хочу интернет магазин детской одежды. Какая информация нужна от меня. Хочу, чтобы там можно было заказывать по всей России и чтобы сайт был в топах в интернете

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    2 года назад