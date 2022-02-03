Разработка интернет-магазина на Битриксе

Нужно сделать магазин по готовому дизайну (прикладываю джипег превью большинства макетов страниц в максимальном разрешении). Также необходимо реализовать определенный функционал на редакции Бизнес, Битрикса. Все подробно описано в приложенном файле ТЗ.

Кратко, тезисно:

1) Шаблоны страниц переделываем от Аспро.

2) Цены и остатки автоматически синхронизируются с поставщиками.

3) У товаров заданы разные склады. И в зависимости от местонахождения склада, разная доставка и самовывоз при оформлении.

4) Товары нужно будет нормально спарсить от поставщиков. Кроме сложных, их вручную сделаем сами.

6) Есть страницы каталога где на одной странице выведены товары из разных подкатегорий с общей фильтрацией.

7) Есть шаблонный товар у которого очень нестандартная верстка. Внутри большой выбор из товарных предложений, перекрестные ссылки на другие товары.

8) Шаблоны основных страниц (главная, о компании, как купить, наши работы) с индивидуальной версткой и простым функционалом.

9) Разбивка оплаты на обязательную предоплату и постоплату, при заказе из регионов.

Если что, все обсуждаемо и решаемо как лучше сделать, главное чтобы было удобно пользователю и необходимая логика бизнес процессов сохранялась. Также обязательно заложите процентов 25 времени на возможные правки изменения в процессе. На все вопросы буду отвечать в трансляциях, фиксировать работу будем в файле ТЗ в гугл докс. Сайт по итогу должен быть протестирован и запущен на существующем домене, вместо существующего.

Указывайте цену и примерный срок реализации.