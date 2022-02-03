Разработка интернет-магазина на Битриксе

Добрый день. Нужно доработать почти с нуля магазин на Symfony 6. Все подробности в ТЗ. Если возникнуть вопросы - пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать магазин по готовому дизайну (прикладываю джипег превью большинства макетов страниц в максимальном разрешении). Также необходимо реализовать определенный функционал на редакции Бизнес, Битрикса. Все подробно описано в приложенном файле ТЗ.
Кратко, тезисно:
1) Шаблоны страниц переделываем от Аспро.
2) Цены и остатки автоматически синхронизируются с поставщиками.
3) У товаров заданы разные склады. И в зависимости от местонахождения склада, разная доставка и самовывоз при оформлении.
4) Товары нужно будет нормально спарсить от поставщиков. Кроме сложных, их вручную сделаем сами.
6) Есть страницы каталога где на одной странице выведены товары из разных подкатегорий с общей фильтрацией.
7) Есть шаблонный товар у которого очень нестандартная верстка. Внутри большой выбор из товарных предложений, перекрестные ссылки на другие товары.
8) Шаблоны основных страниц (главная, о компании, как купить, наши работы) с индивидуальной версткой и простым функционалом.
9) Разбивка оплаты на обязательную предоплату и постоплату, при заказе из регионов.
Если что, все обсуждаемо и решаемо как лучше сделать, главное чтобы было удобно пользователю и необходимая логика бизнес процессов сохранялась. Также обязательно заложите процентов 25 времени на возможные правки изменения в процессе. На все вопросы буду отвечать в трансляциях, фиксировать работу будем в файле ТЗ в гугл докс. Сайт по итогу должен быть протестирован и запущен на существующем домене, вместо существующего.
Указывайте цену и примерный срок реализации.
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