Настройка email-рассылок

Обязанности:

1) Работа с регулярными рассылками:

- Повышение качества контента и эффективности (работа с темами, рекомендации по дизайну и

содержанию писем)

- Помощь с контент-планом

- Верстка писем (мы предоставляем контент в Excel)

- Корректировка и отправка регулярной рассылки (2 раза в неделю)

- Еженедельная статистика и аналитика

3) Работа с Тригерныеми рассылками:

- Повышения качества контента и эффективности (работа с темами, рекомендации по дизайну и

содержанию писем)

- Оптимизация сценариев и настройки

- Контроль правильности работы тригеров

- Еженедельная статистика и аналитика

3) Помощь с сервисами (настройка писем после прохождения квиза / писем с Попапа)

4) В будущем планируем работу над рассылками в мессенджерах

Требования:

- «Продвинутый» специалист, опыт работы от 1 года в качестве email-маркетолога

- Опыт успешных настроек тригерных писем, обязательно наличие кейсов

- чувство вкуса по оформлению писем

- умение писать тексты, грамотный русский язык

- Внимание к деталям и аккуратность

- Желание развиваться и добиваться результатов

Условия:

- Удалённая работа

- Необходима доступность по телефону в рабочие часы по Новосибирску

- Интересная работа в сфере Fashion, возможности развития и опыта на интересных проектах. Возможность роста (другие бизнесы)