Настройка email-рассылок

Добрый день. Нужно доработать почти с нуля магазин на Symfony 6. Все подробности в ТЗ. Если возникнуть вопросы - пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
1) Работа с регулярными рассылками:
- Повышение качества контента и эффективности (работа с темами, рекомендации по дизайну и
содержанию писем)
- Помощь с контент-планом
- Верстка писем (мы предоставляем контент в Excel)
- Корректировка и отправка регулярной рассылки (2 раза в неделю)
- Еженедельная статистика и аналитика
3) Работа с Тригерныеми рассылками:
- Повышения качества контента и эффективности (работа с темами, рекомендации по дизайну и
содержанию писем)
- Оптимизация сценариев и настройки
- Контроль правильности работы тригеров
- Еженедельная статистика и аналитика
3) Помощь с сервисами (настройка писем после прохождения квиза / писем с Попапа)
4) В будущем планируем работу над рассылками в мессенджерах
Требования:
- «Продвинутый» специалист, опыт работы от 1 года в качестве email-маркетолога
- Опыт успешных настроек тригерных писем, обязательно наличие кейсов
- чувство вкуса по оформлению писем
- умение писать тексты, грамотный русский язык
- Внимание к деталям и аккуратность
- Желание развиваться и добиваться результатов
Условия:
- Удалённая работа
- Необходима доступность по телефону в рабочие часы по Новосибирску
- Интересная работа в сфере Fashion, возможности развития и опыта на интересных проектах. Возможность роста (другие бизнесы)
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