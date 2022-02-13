Сделать каталог цветов png

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Чтобы был виден только цветок и названия

2 года назад
guest_16375740143199
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mariastart2001_A
Мария 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$8
1 день
UAH
Сделано хорошо ,в срок
👍