Верстка и натяжка на wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок1530 просмотров
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Интернет магазин женской одежды. 

Дизайн готов на 95%. Завтра завершим. 

Дедлайн 10 февраля. 

Необходимо верстать: все по страницам из дизайна. Категорий товаров будет 9. 

товаров будет порядка 200. 

Таблицу по которой заказчику нужно подготовить инфу по товарам тоже жду с вас. 

Главная страница сайта как лента в инста. 

Фильтры по наличию и цветам. 

Рекомендации похожих товаров в подвале карточки товара. 

Бегущая строка на главной странице (под меню) 

Дизайн сайта: 

https://www.figma.com/file/N4EwCgWxkslLUU6tvAJEKR/Untitled

Прошу ознакомиться с дизайном перед откликом. 

WordPress
2 года назад
ruskaktuzz
Руслан 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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