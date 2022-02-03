Верстка и натяжка на wordpress

Добрый день. Нужно доработать почти с нуля магазин на Symfony 6. Все подробности в ТЗ. Если возникнуть вопросы - пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин женской одежды.
Дизайн готов на 95%. Завтра завершим.
Дедлайн 10 февраля.
Необходимо верстать: все по страницам из дизайна. Категорий товаров будет 9.
товаров будет порядка 200.
Таблицу по которой заказчику нужно подготовить инфу по товарам тоже жду с вас.
Главная страница сайта как лента в инста.
Фильтры по наличию и цветам.
Рекомендации похожих товаров в подвале карточки товара.
Бегущая строка на главной странице (под меню)
Дизайн сайта:
https://www.figma.com/file/N4EwCgWxkslLUU6tvAJEKR/Untitled
Прошу ознакомиться с дизайном перед откликом.
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