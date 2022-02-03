Сайт для игр xbox opencart

Добрый день необходимо взять бесплатный шаблон под тематику игр для xbox, установить на сервер. Шаблон должен быть адаптивным и быстрым для googlepage speed. Высокая скорость загрузки.

Шаблон должен быть простой по типу такого сайта. Выдача товара, цена какая была, какая сейчас и сколько % скидка.

Внутренняя страница, обложка игры, описание, скрины, совместимости.

https://xbdeals.net/ar-store?type=all

Возможность подключить товары из нашей базы данных.

Настроить и запустить на сервере.

Добавить языки и перевод

Личный кабинет и корзина не нужно. Вместо этого при клике купить будет выходить попап с номером телефона ватсап и телеграм.

Пишем цены и сроки.