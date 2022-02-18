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Нужны правки, тз прикладываю

OpenCart
2 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
WZilla
Сергей 
41 годВеликобритания
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
2 года назад
$13
1 день
Отличная работа, спасибо
Всё отлично