Доработка Wordpress шаблона по аренде авто

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка390 просмотров

Нужно доработать букинг по аренде авто , используется шаблон с системой букинга на Woocommerce  . Основное задание прилагаю в видео .  Будут так же мелкие дополнения после выполнения основного задания поэтому хотелось бы найти человека на постоянной основе .

WooCommerceWordPress
3 года назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
52 отзыва
3 года назад

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