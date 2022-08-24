Требуется интегрировать новую верстку к админке бота, разработанного на PHP. Необходимо обеспечить полноценную работу интерфейса с учетом функциональности бота.
Нужна разработка телеграм бота.
Если коротко нужен бот который бы копировал с одного канала на другой, первый как донор второй мой. Более подробно напишу при общении что конкретно нужно.
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