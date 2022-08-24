Нужна разработка телеграм бота.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок503 просмотра

Если коротко нужен бот который бы копировал с одного канала на другой, первый как донор второй мой. Более подробно напишу при общении что конкретно нужно.

3 года назад
guest_16601460240441
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