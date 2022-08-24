Парсінг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки375 просмотров

Парсінг бази компаній і контактів з сайту DOU.UA. Контакти мають бути з фотографіями. Вони є на сайті. Ось приклад спарсених 3х компаній в форматі бази на Ноушені: https://team-zone.notion.site/team-zone/DOU-UA-d02a3a838c7a46b7bb7d765a70d4b641 Робилося в ручну на Ноушені.

3 года назад
bogdim
Дмитро 
42 года
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Олексій
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Виталик
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
3 года назад

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