Требуется интегрировать новую верстку к админке бота, разработанного на PHP. Необходимо обеспечить полноценную работу интерфейса с учетом функциональности бота.
Парсінг сайта
Парсінг бази компаній і контактів з сайту DOU.UA. Контакти мають бути з фотографіями. Вони є на сайті. Ось приклад спарсених 3х компаній в форматі бази на Ноушені: https://team-zone.notion.site/team-zone/DOU-UA-d02a3a838c7a46b7bb7d765a70d4b641 Робилося в ручну на Ноушені.
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