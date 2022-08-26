Требуется интегрировать новую верстку к админке бота, разработанного на PHP. Необходимо обеспечить полноценную работу интерфейса с учетом функциональности бота.
Исправить форму обратной связи. Сайт на Битрикс
У формы обратной связи нужно:
- заменить поле email на текстовое поле для ввода имени
- заменить текстовое поле на поле для ввода телефона
Форма на этом сайте https://vikupauto.website
От вас сразу стоимость работы.
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