Требуется добавить несколько вкладок на сайт, включая 'Правила' и 'FAQ'. Также необходимо интегрировать чат с поддержкой и, если возможно, создать бота для обработки всех заявок, заполненных на сайте.
Сделать 2 правки на сайте
Ищу специалиста, который умеет работать с js скриптами.
1.Перестала работать авторизация на страничке.
2.Поправить статистику на странице.
Более подробное ТЗ скину по запросу.
Оставляйте свой телеграм.
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