Вёрстка сайтов с использованием БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript.
Моя основная специализация — это:
Верстка сайтов. Визитки, интернет-магазины и лендинги делаю качественно и в срок. Верстаю адаптивные и отзывчивые сайты в срок.
Редактирование сайтов. Ускоряю загрузку сайта. Добавляю lazy-loading (ленивая загрузка), оптимизирую картинки и шрифты, а также убираю ненужный код, который мешает быстрой работе сайта и др.
Плюсы работы со мной:
→ при сдачи результата не в срок скидка 40%;
→ готов объяснить проделанную работу;
→ не бросаю проекты не доделав их.
Способы оплаты:
Я принимаю оплату на на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться этим вариантом — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.
Контакты:
График работы: круглосуточно.
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @leeeyix
- VK — https://vk.com/leeeyix
С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь! ☺☺☺
Я против войны в Украине!
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$20
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Спасибо! Быстро, качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень лоялен, и с пониманием относиться к рабочему процессу. Настоятельно рекомендую !!! Сотрудничеством удовлетворён 10/10.