Вёрстка сайтов с использованием БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript.

Моя основная специализация — это:

Верстка сайтов. Визитки, интернет-магазины и лендинги делаю качественно и в срок. Верстаю адаптивные и отзывчивые сайты в срок.

Редактирование сайтов. Ускоряю загрузку сайта. Добавляю lazy-loading (ленивая загрузка), оптимизирую картинки и шрифты, а также убираю ненужный код, который мешает быстрой работе сайта и др.

Плюсы работы со мной:

→ при сдачи результата не в срок скидка 40%;

→ готов объяснить проделанную работу;

→ не бросаю проекты не доделав их.

Способы оплаты:

Я принимаю оплату на на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться этим вариантом — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Контакты:

График работы: круглосуточно.

Лучший способ связаться со мной — написать мне в личные сообщения на Weblancer.

С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь! ☺☺☺