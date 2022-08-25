Необходимо пофиксировать несколько багов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка256 просмотров

Проект написан на Anuglar (+ есть немного легаси на Angularjs). Проект находится на поддержке. Сейчас есть несколько багов которые требуется починить.

Баги описаны в системе ведения задач

Присутствует код-ревью

3 года назад
guest_16614152119064
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад

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