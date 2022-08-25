Middle и Junior на NET CORE MAUI доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки251 просмотр

Привет! Нужно доработать сайт aist24.com

Есть команда, не хватает ресурсов поэтому часть задач делегируем. Нужен Middle и Junior на NET CORE MAUI

1. почистить баги

2. перенести (пересобрать проект новом дизайне) на новую версию (сейчас 2.3)

Подробное ТЗ в отклики. Почасовую оплату предлагайте. Работы много.

3 года назад
Nenadik
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать модуль интеграции с CPA сетями для нашего битрикса

    $20

    Требуется разработка модуля интеграции с CPA сетями для системы битрикс. Ознакомьтесь с полным техническим заданием по предоставленной ссылке. Обсуждаются все детали и требования к функционалу модуля.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 2 правки на сайте

    $15

    Требуются две правки на сайте: восстановить работу авторизации на страничке и исправить статистику. Ищется специалист с опытом работы с js скриптами. Подробное ТЗ будет предоставлено позже.

    JavaScript
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить пару вкладок на сайт(правила/faq и т.п)

    Требуется добавить несколько вкладок на сайт, включая 'Правила' и 'FAQ'. Также необходимо интегрировать чат с поддержкой и, если возможно, создать бота для обработки всех заявок, заполненных на сайте.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо пофиксировать несколько багов

    Требуется исправить несколько багов в веб-проекте, написанном на Angular с легаси-кодом на AngularJS. Все баги описаны в системе ведения задач, также предусмотрено код-ревью. Ожидается качественная работа с учетом существующего кода.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция магазина (wordpress+woocommerce) c базой данных ASWO

    Требуется интеграция магазина на WordPress с базой данных ASWO. Имеется частично готовое решение, которое нужно доработать или создать с нуля. Готов поиск товаров, но проблемы с выводом в каталог. Предоставляется полная документация на английском от поставщика товаров ASWO.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен аналог бота телеграм.

    Требуется разработать аналог бота Telegram, который будет копировать контент с чужого канала. Бот должен быть прост в использовании и иметь множество функциональных возможностей. Подробности будут обсуждены в переписке.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать интерактивную карту

    Необходимо создать веб-страницу с интерактивной картой. Слева размещен блок с логотипом и карточками, справа – карта. Карточки активируются при нахождении на карте и клике. Используйте Google Maps или альтернативы, например, OpenStreetMap или Mapbox.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсінг сайта

    Необходимо провести парсинг бази компаній і контактів з сайту DOU.UA, включая фотографії. Результаты должны быть представлены в виде базы даних. Пример спарсених компаній доступен на Ноушені.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен експерт с работой google ads + оптимизация

    Требуется специалист для устранения ошибки в рекламе Google Ads на сайте и оптимизации через lazyload. Необходимо сохранить функционал сайта. Примеры успешных решений приветствуются.

    Google Ads
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать бота в телеграмм

    Требуется собрать телеграмм бота на основе уже готового функционала. Важно выполнить задачу качественно и в кратчайшие сроки. Все необходимые детали и внутренности бота уже подготовлены.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад