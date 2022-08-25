Требуется устранить ошибку на форуме, связанной с аргументом в функции foreach. Ошибка отображается в админпанели как 'Invalid argument supplied for foreach()'. Ищем специалиста по веб-программированию для анализа и исправления проблемы.
Личный кабинет на Laravel.
Необходимо разработать на основании дизайн-макета и ТЗ личный кабинет со стандартным функционалом и интеграцией с платежными системами на Laravel.
Все подробности в ЛС.
Благодарю!
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