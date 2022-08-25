Личный кабинет на Laravel.

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Закрыт11 заявок368 просмотров

Необходимо разработать на основании дизайн-макета и ТЗ личный кабинет со стандартным функционалом и интеграцией с платежными системами на Laravel.

Все подробности в ЛС.

Благодарю!

Laravel
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