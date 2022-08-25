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Закрыт4 заявки286 просмотров

http://forum.myflute.ru/

Там выходит ошибка, которая имеет расшифровку в админпанели

ErrorException: Invalid argument supplied for foreach() (2)

#0 /home/users/9/9037837592/domains/forum.myflute.ru/system/Application/Application.php(458): IPS\IPS::errorHandler(2, 'Invalid argumen...', '/home/users/9/9...', 458, Array)

#1 /home/users/9/9037837592/domains/forum.myflute.ru/applications/core/modules/admin/overview/dashboard.php(177): IPS\_Application->availableUpgrade(true)

#2 /home/users/9/9037837592/domains/forum.myflute.ru/system/Dispatcher/Controller.php(94): IPS\core\modules\admin\overview\_dashboard->manage()

#3 /home/users/9/9037837592/domains/forum.myflute.ru/system/Dispatcher/Dispatcher.php(129): IPS\Dispatcher\_Controller->execute()

#4 /home/users/9/9037837592/domains/forum.myflute.ru/admin/index.php(13): IPS\_Dispatcher->run()

#5 {main}

3 года назад
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