Работаю в данной сфере с 2019 года. Работал в офлайн агентствах.
На фриланс вышел совсем недавно.
Таргет:
За все время прокрутил больше 1.000.000 рублей на таргетированную рекламу, работал как с большими бюджетами, так и с маленькими. Знаю как правильно получить качественную связку за минимальные вложенные деньги и выйти на стабильный рентабельный результат. Опыт в большом количестве сфер, спрашивайте.
Контекстная реклама:
Яндекс Директ + РСЯ. Настраивал рекламу, в частности, для бьюти сферы (СПА-салоны, флоатинг салоны, массаж) и строительства (Постройка загородных коттеджей). Также был опыт со сферой косметики (Швейцарская профессиональная косметика и корейская косметика).
Чат-боты:
Делаю чат ботов во ВКонтакте на основе сервиса Senler под ключ. Имеется опыт в сфере туризма, дизайна интерьеров.
Создание сайтов:
Создаю дизайн макеты в Figma, верстку осуществляю на платформе Tilda.
Yclients:
Настрою сервис под ключ со всеми интеграциями. Реализую онлайн запись для вашего бизнеса.