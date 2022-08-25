Таргетированная + Контекстная реклама + Чат-боты

Работаю в данной сфере с 2019 года. Работал в офлайн агентствах.

На фриланс вышел совсем недавно.

Таргет:

За все время прокрутил больше 1.000.000 рублей на таргетированную рекламу, работал как с большими бюджетами, так и с маленькими. Знаю как правильно получить качественную связку за минимальные вложенные деньги и выйти на стабильный рентабельный результат. Опыт в большом количестве сфер, спрашивайте.

Контекстная реклама:

Яндекс Директ + РСЯ. Настраивал рекламу, в частности, для бьюти сферы (СПА-салоны, флоатинг салоны, массаж) и строительства (Постройка загородных коттеджей). Также был опыт со сферой косметики (Швейцарская профессиональная косметика и корейская косметика).

Чат-боты:

Делаю чат ботов во ВКонтакте на основе сервиса Senler под ключ. Имеется опыт в сфере туризма, дизайна интерьеров.

Создание сайтов:

Создаю дизайн макеты в Figma, верстку осуществляю на платформе Tilda.

Yclients:

Настрою сервис под ключ со всеми интеграциями. Реализую онлайн запись для вашего бизнеса.