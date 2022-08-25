Создать телеграмм бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок453 просмотра

Требуется создать телеграмм бота который сможет скачивать видео из тиктока, а также доп. требования:

  • бот не должен работать пока человек не подпишется на определённый телеграмм канал
  • бот должен будет каждый день отсылась рекламу человеку
насчёт всего подробного уже поговорим в лс

пример бота: @izitiktokbot

3 года назад
sixrexfh
Егор 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иса
 
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