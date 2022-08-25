Создание модуля для автоматической генерации артикула товаров в Битрикс24. Артикул формируется по формуле 'ID + заданное число', исключая ручной ввод. Модуль позволяет настраивать каталог товаров и заменять артикулы активных товаров с учетом заданного числа. При сохранении карточки товара артикул обновляется автоматически.
Создать телеграмм бота
Требуется создать телеграмм бота который сможет скачивать видео из тиктока, а также доп. требования:
- бот не должен работать пока человек не подпишется на определённый телеграмм канал
- бот должен будет каждый день отсылась рекламу человеку
пример бота: @izitiktokbot
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