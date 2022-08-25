Создание модуля для автоматической генерации артикула товаров в Битрикс24. Артикул формируется по формуле 'ID + заданное число', исключая ручной ввод. Модуль позволяет настраивать каталог товаров и заменять артикулы активных товаров с учетом заданного числа. При сохранении карточки товара артикул обновляется автоматически.
Доработать сайт в соответствии с ТЗ
Всем привет!
Требуется верстальщик\JS программист для переработки имеющейся веб-страницы для игры. Игра представляет из себя онлайн-квиз, все игроки присоединяются к серверу со своих телефонов и нажимают на кнопку, если знают ответ.
В игре есть масса дополнительных механик, отображающихся на странице (аукцион, кот в мешке, выражение эмоций и тд), по типу "Своей игры" и "Jeopardy". Каждый девайс это как бы пульт игрока. Наша команда своими усилиями написала страничку с нужной логикой. Нужно привести код в порядок, сделать резиновую верстку и переработать дизайн в соответствии с требованиями. Задача упрощается тем, что в основном функционал работает как нужно (некоторые фиксы в логике надо будет правда сделать).
Если договоримся по рейтам, обещаю беспроблемную работу с конкретным ТЗ.
Всем удачи и хороших выходных
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