Доработать сайт в соответствии с ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок451 просмотр

Всем привет!

Требуется верстальщик\JS программист для переработки имеющейся веб-страницы для игры. Игра представляет из себя онлайн-квиз, все игроки присоединяются к серверу со своих телефонов и нажимают на кнопку, если знают ответ.

В игре есть масса дополнительных механик, отображающихся на странице (аукцион, кот в мешке, выражение эмоций и тд), по типу "Своей игры" и "Jeopardy". Каждый девайс это как бы пульт игрока. Наша команда своими усилиями написала страничку с нужной логикой. Нужно привести код в порядок, сделать резиновую верстку и переработать дизайн в соответствии с требованиями. Задача упрощается тем, что в основном функционал работает как нужно (некоторые фиксы в логике надо будет правда сделать).

Если договоримся по рейтам, обещаю беспроблемную работу с конкретным ТЗ.

Всем удачи и хороших выходных

JavaScript
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pauldyatlov
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