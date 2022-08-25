Создание модуля для автоматической генерации артикула товаров в Битрикс24. Артикул формируется по формуле 'ID + заданное число', исключая ручной ввод. Модуль позволяет настраивать каталог товаров и заменять артикулы активных товаров с учетом заданного числа. При сохранении карточки товара артикул обновляется автоматически.
Допрацювання сайту по прогнозам на спорт
Є перпективний проект по прогнозам на спорт. Суть сайту: це біржа по ставкам на спорт, де люди можуть ставити віртуальні гроші, брати участь в конкурсах і заробляти гроші. Сайт на 80% допрацьований, але від мене пішов програміст, тому шукаю нового.
Критерій: повинен розбиратись в спорті і мати досвід роботи з сайтами по прогнозам на спорт.Сайт написаний: фронт на реакті, бек на GO. парсер із мелбету.
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