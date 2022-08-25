Є перпективний проект по прогнозам на спорт. Суть сайту: це біржа по ставкам на спорт, де люди можуть ставити віртуальні гроші, брати участь в конкурсах і заробляти гроші. Сайт на 80% допрацьований, але від мене пішов програміст, тому шукаю нового.

Критерій: повинен розбиратись в спорті і мати досвід роботи з сайтами по прогнозам на спорт.Сайт написаний: фронт на реакті, бек на GO. парсер із мелбету.