Сделать 9 лейдингов

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Закрыт28 заявок1680 просмотров

1.новогодние товары живые новогодние  ёлки на 10 городов одновременно. 

2.новогодние товары искусственные ёлки, на 10 городов. 

3.салюты фейерверки на 2 города

4.оптовая продажа, сопутствующих товаров, сетка для упаковки ёлок. Раструбов. На 4 города. 

5.жестяные и молярные работы

6.кузовные запчасти в цвет и без. 

7.центр деталинга

8.разборка авто

9.ремонт бамперов

Ждём предложений, от людей имеющих свою профессиональную команду. 

Цена обсуждается индивидуально. 

4 года назад
elka48ru
Максим 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
33 года
12 лет в сервисе
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год назад
4 отзыва
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Елена
 
33 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Константин
 
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3 года назад
4 года назад
Виталик
 
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13 часов назад
130 отзывов
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Сайты «под ключ»
Сергей
 
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Яна
 
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Дмитро
 
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Сергей
 
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60 отзывов
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месяц назад
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Темур
 
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19 отзывов
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Евгений
 
35 лет
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16 часов назад
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Антон
 
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час назад
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13 отзывов(-2)
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6 месяцев назад
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Алексей
 
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год назад
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