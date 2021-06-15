Сайт по тематике моб приложения с ревью о продуктах питания На сайте из функционала только поле для ввода телефона 1. Согласовываем мокап 2. Согласовываем референсы ...
Сделать 9 лейдингов
1.новогодние товары живые новогодние ёлки на 10 городов одновременно.
2.новогодние товары искусственные ёлки, на 10 городов.
3.салюты фейерверки на 2 города
4.оптовая продажа, сопутствующих товаров, сетка для упаковки ёлок. Раструбов. На 4 города.
5.жестяные и молярные работы
6.кузовные запчасти в цвет и без.
7.центр деталинга
8.разборка авто
9.ремонт бамперов
Ждём предложений, от людей имеющих свою профессиональную команду.
Цена обсуждается индивидуально.
Заявки фрилансеров
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