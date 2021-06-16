Мини доска обьявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок709 просмотров

Добрый день! Ищу разработчика для мини площадки объявлений. Описываю самый главный, тяжелый функционал, более подробное тз, макеты всех страниц, пример похожего проекта, скину в личной переписке. Разработка желательно на фрейм ворке (yii2 или laravel, или предлагайте). В трех словах о функционале:

1. Фильтр объявлений с генерацией своих страниц с человеческом урл, своими мета тегами. Все эти страницы должны выводится в административной части сайта для оптимизации под сео.

2. Регистрация: человек должен зарегистрироваться, добавить свое объявление, Объявление можно включать на время, например на день или неделю, после чего оно автоматически отключается

3. Внутренний баланс, человек должен иметь возможность внести деньги на счет, платежную систему предоставим

LaravelYii
4 года назад
guest_16216935627674
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
69 отзывов
4 года назад
#1
Сайты «под ключ»
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Артем
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад