Проект интересный У вас должен быть активный профиль в ГИТ или аналоге Обязательно подписание NDA Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Мини доска обьявлений
Добрый день! Ищу разработчика для мини площадки объявлений. Описываю самый главный, тяжелый функционал, более подробное тз, макеты всех страниц, пример похожего проекта, скину в личной переписке. Разработка желательно на фрейм ворке (yii2 или laravel, или предлагайте). В трех словах о функционале:
1. Фильтр объявлений с генерацией своих страниц с человеческом урл, своими мета тегами. Все эти страницы должны выводится в административной части сайта для оптимизации под сео.
2. Регистрация: человек должен зарегистрироваться, добавить свое объявление, Объявление можно включать на время, например на день или неделю, после чего оно автоматически отключается
3. Внутренний баланс, человек должен иметь возможность внести деньги на счет, платежную систему предоставим
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