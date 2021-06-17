Добрый день! Ищу разработчика для мини площадки объявлений. Описываю самый главный, тяжелый функционал, более подробное тз, макеты всех страниц, пример похожего проекта, скину в личной переписке. Разработка желательно на фрейм ворке (yii2 или laravel, или ...
Ищу кто работал с фреймворком Nette или Symfony
Требуется переписать весь код сайта недвижимости https://tvoyadres.ru на Nette или Symfony. Но хотелось чтоб, исполнитель имел уже от 3 лет опыта и ранее уже запускал сайт недвижимости, а также мог правильно писать код, что сайт выдерживал нагрузку от 100 000 человек в сутки. Если что, старый сайт держит. Также нужно добавить туда блог и онлайн платежи. Срок 1 месяц.
База mysql (моя собственная структура).
Шаблон у меня есть ранее купленный ботстрап 4.
Предложения студий не рассматриваю. И еще если есть опыт работы микро-фреймворками, или вы когда-то написали свой фреймворк, можно его тоже рассмотреть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Проект интересный У вас должен быть активный профиль в ГИТ или аналоге Обязательно подписание NDA Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
Проект интересный У вас должен быть активный профиль в ГИТ или аналоге Обязательно подписание NDA Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 года назад
трансфер. персональные перевозки. VIP перевозки. Киев - Москва. Украина-Россия-Украина. легковые авто. минивэныСайты «под ключ»35 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу сео специалиста, эксперта по cs card мультивендор 4.13.1.SP1 + UniTheme 2 Multivendor. Необходимо запустить маркетплейс по рыболовным товарам с НУЛЯ ПОД КЛЮЧ.= Все необходимое для запуска куплено от сео модулей ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 года назад
Создать одностраничный сайт для продвижения юридических услугСайты «под ключ»60 заявокЗакрыт4 года назад
1.новогодние товары живые новогодние ёлки на 10 городов одновременно. 2.новогодние товары искусственные ёлки, на 10 городов. 3.салюты фейерверки на 2 города 4.оптовая продажа, сопутствующих товаров, сетка для упаковки ёлок. Раструбов. На 4 ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Сайт по тематике моб приложения с ревью о продуктах питания На сайте из функционала только поле для ввода телефона 1. Согласовываем мокап 2. Согласовываем референсы ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача состоит в следующем. Нужно сделать лендинг на тильде по готовому тексту. С вас - внешнее оформление, техническая настройка. На лендинг планируется запустить контекстную рекламу. Нужно будет отслеживать заявки, а именно - реф, откуда пришел ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется создать лендинг для бизнеса. Можно на конструкторе, например Тильда. Есть готовый контент и ТЗ. На сайте должна быть информация о компании, наши преимущества, контакты и возможность сделать заказ.Сайты «под ключ»74 заявкиЗакрыт4 года назад