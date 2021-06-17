Ищу кто работал с фреймворком Nette или Symfony

Требуется переписать весь код сайта недвижимости https://tvoyadres.ru на Nette или Symfony. Но хотелось чтоб, исполнитель имел уже от 3 лет опыта и ранее уже запускал сайт недвижимости, а также мог правильно писать код, что сайт выдерживал нагрузку от 100 000 человек в сутки. Если что, старый сайт держит. Также нужно добавить туда блог и онлайн платежи. Срок 1 месяц.

База mysql (моя собственная структура).

Шаблон у меня есть ранее купленный ботстрап 4.

Предложения студий не рассматриваю. И еще если есть опыт работы микро-фреймворками, или вы когда-то написали свой фреймворк, можно его тоже рассмотреть.