Ищу кто работал с фреймворком Nette или Symfony

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки2167 просмотров

Требуется переписать весь код сайта недвижимости https://tvoyadres.ru на Nette или Symfony. Но хотелось чтоб, исполнитель имел уже от 3 лет опыта и ранее уже запускал сайт недвижимости, а также мог правильно писать код, что сайт выдерживал нагрузку от 100 000 человек в сутки. Если что, старый сайт держит. Также нужно добавить туда блог и онлайн платежи. Срок 1 месяц.

База mysql (моя собственная структура).

Шаблон у меня есть ранее купленный ботстрап 4.

Предложения студий не рассматриваю. И еще если есть опыт работы микро-фреймворками, или вы когда-то написали свой фреймворк, можно его тоже рассмотреть.

MySQLSymfony
год назад
tvoy
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Владислав
 
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