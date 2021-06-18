Создание adult-сайта под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок1840 просмотров

Нужно создать англоязычный adult-сайт под ключ + постоянная техническая поддержка.

Исполнитель должен иметь опыт создания сайтов подобной тематики. В идеале, предложить варианты реализации и стоимость.

В откликах желательно прилагать примеры работ.

4 года назад
sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
69 отзывов
4 года назад
#1
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
130 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад