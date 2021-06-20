Сделать сайт "Музыкальные адреса Санкт-Петербурга"

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Завершен4 заявки301 просмотр

Тз отправлю в сообщения 

4 года назад
a_sushilov
Андрей 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

scoruja
Олег 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$75
5 дней
Escrow
Олег отлично справился со своей работой. Сайт получился интуитивно понятным, красиво оформлен, хорошая анимация. Все выполнялось в срок, даже если были правки, то Олег оперативно и быстро их переделывал. Отличный исполнитель, рекомендую!
Хороший заказчик, интересный заказ. Рекомендую

Заявки фрилансеров

scoruja
Олег 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Денис
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
71 отзыв
4 года назад

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