Сайт

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок289 просмотров

Розробка сайту

оптимізація під мобільний телефон

Дизайн сайту

Налаштування способів зв'язку

4 года назад
guest_16240976046415
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maxlav
Лавров 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$55
1 день
Escrow
Все було зроблено швидше ніж домовились)) По заданим параметрам рекомендую!!!
Постійний зворотній зв’язок та чітке ТЗ. Рекомендую Радий співпраці)

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Игнат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
maxlav
Лавров 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад

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