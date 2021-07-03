Верстка + тема Wordpress

$210
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Завершен1 заявка93 просмотра

1) адаптивная верстка макета (Figma - моб. и десктопная версия)

2) тема для Wordpress, со всем необходимым функционалом.

FigmaWordPress
4 года назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$210
20 дней
Escrow
Отличная работа, редко кто может совмещать front и back-end разработку, сохраняя и там и там хорошее качество!
Завершили очередной интересный проект. Доволен сотрудничеством с Иваном. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад