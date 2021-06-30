Розробка сайту оптимізація під мобільний телефон Дизайн сайту Налаштування способів зв'язку
Для желающих попробовать себя в создании сайта
Нужно создать сайт на поздравительную тему. Достаточно будет создать дизайн и наполнить немного с учетом сео оптимизации.
Старый сайт ссылку дам. Можно будет брать инфу там.
Кому интересно, пишите!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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