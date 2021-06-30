Для желающих попробовать себя в создании сайта

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Завершен24 заявки2003 просмотра

Нужно создать сайт на поздравительную тему. Достаточно будет создать дизайн и наполнить немного с учетом сео оптимизации.

Старый сайт ссылку дам. Можно будет брать инфу там.

Кому интересно, пишите!

4 года назад
musicpodarok8
Светлана 
47 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

darkgreen
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Очень понравился исполнитель! Подсказал как лучше, создал мне сайт с нуля. Постоянно на связи, внимательный к просьбам. Советую, как исполнителя ответственного и надежного.
Отличный исполнитель, предоставил всю необходимую информацию без каких либо проблем. Быстро отвечал на поставленные мной вопросы и также качественно проверял выполнение роботы.

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