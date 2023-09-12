Создаю красочные музыкальные поздравления из фото, монтаж свадеб, юбилеев и тд.
Более 11лет занимаюсь созданием поздравительного видео на любой повод (свадьба, юбилей, годовщина, школьный ролик, проводы, утренники и тд).
Много работ есть по памятному видео. Монтирую еще свадебные фильмы,
юбилеи, утренники, концерты разные и тд.
Монтирую рекламные ролики в основном из фото клиента.
Мои работы можно посмотреть здесь - https://mssg.me/portfolio77
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создаю красочные музыкальные поздравления из фото70 просмотров