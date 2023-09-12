Создаю красочные музыкальные поздравления из фото, монтаж свадеб, юбилеев и тд.

Более 11лет занимаюсь созданием поздравительного видео на любой повод (свадьба, юбилей, годовщина, школьный ролик, проводы, утренники и тд).

Много работ есть по памятному видео. Монтирую еще свадебные фильмы,

юбилеи, утренники, концерты разные и тд.

Монтирую рекламные ролики в основном из фото клиента.

Мои работы можно посмотреть здесь - https://mssg.me/portfolio77