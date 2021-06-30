darkgreen

Владислав darkgreen

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов HTML5 | CSS3 | JavaScript | React + Redux |

﻿Умение и навыки:

Дизайн:

  • Основы UX/UI
  • Photoshop/Figma
  • Адаптивный веб-дизайн
Верстка:

  • HTML5/CSS3
  • Pug/Nunjucks
  • Pixel Perfect
  • Scss/SaaS/Less
  • Методология BEM
  • Натяжки верстки на wordpress
  • Актуальные форматы файлов для более быстрой загрузки сайтов
  • Адаптивная верстка (Блочная фиксированная/резиновая верстка)
JavaScript:

  • Gulp
  • jQuery
  • Node JS
  • React + Redux
Фреймворки:

  • Wow.js
  • RateYo!
  • Mixitup
  • Fancybox
  • Slick slider
  • Ion.RangeSlider
  • Jquery Validation
Общее:

  • Git
  • Английский язык уровня B1+

Гарантирую:
  • Разумные цены
  • Соблюдение сроков
  • Постоянный online
  • Качественную работу
  • Гарантия на верстку 1 месяц

Мои контакты:

+ VK﻿ - https://vk.com/id651052224

+ Github﻿ - https://github.com/IonShive

+ Telegram﻿ - https://t.me/vlad_balaban2021

+ Моя почта - [email protected]

+ Мой номер телефона - +380-98-372-42-08

Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 MSK

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0 из 5

Отзывы заказчиков

musicpodarok8
Светлана 
47 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Верстка лендинга с нуля
Очень понравился исполнитель! Предложил самое лучшее на мой взгляд и реализовал в кратчайшие сроки. Хотя у меня были свои задумки, но он, как человек в теме, предложил лучшее решение вопроса. Такое решение моего вопроса стоит гораздо больше. Но, как не странно и большая редкость, человек не гонится за рублем, а делает все на совесть. В результате за не высокую цену получила отличный результат. Советую такого исполнителя, не пожалеете!
Проверенный заказчик. Быстро и без проблем предоставил всю необходимую информацию о проекте. Также постоянно был на связи и разверстано отвечал на все мои вопросы. Оплату получил в срок, как и изначально договаривались з заказчиком.
Ответный отзыв
musicpodarok8
Светлана 
47 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Для желающих попробовать себя в создании сайта
Очень понравился исполнитель! Подсказал как лучше, создал мне сайт с нуля. Постоянно на связи, внимательный к просьбам. Советую, как исполнителя ответственного и надежного.
Отличный исполнитель, предоставил всю необходимую информацию без каких либо проблем. Быстро отвечал на поставленные мной вопросы и также качественно проверял выполнение роботы.
Ответный отзыв