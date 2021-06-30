Очень понравился исполнитель! Предложил самое лучшее на мой взгляд и реализовал в кратчайшие сроки. Хотя у меня были свои задумки, но он, как человек в теме, предложил лучшее решение вопроса. Такое решение моего вопроса стоит гораздо больше. Но, как не странно и большая редкость, человек не гонится за рублем, а делает все на совесть. В результате за не высокую цену получила отличный результат. Советую такого исполнителя, не пожалеете!