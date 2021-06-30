Разработка сайтов HTML5 | CSS3 | JavaScript | React + Redux |
Умение и навыки:
Дизайн:
- Основы UX/UI
- Photoshop/Figma
- Адаптивный веб-дизайн
- HTML5/CSS3
- Pug/Nunjucks
- Pixel Perfect
- Scss/SaaS/Less
- Методология BEM
- Натяжки верстки на wordpress
- Актуальные форматы файлов для более быстрой загрузки сайтов
- Адаптивная верстка (Блочная фиксированная/резиновая верстка)
- Gulp
- jQuery
- Node JS
- React + Redux
- Wow.js
- RateYo!
- Mixitup
- Fancybox
- Slick slider
- Ion.RangeSlider
- Jquery Validation
- Git
- Английский язык уровня B1+
- Разумные цены
- Соблюдение сроков
- Постоянный online
- Качественную работу
- Гарантия на верстку 1 месяц
Мои контакты:
+ VK - https://vk.com/id651052224
+ Github - https://github.com/IonShive
+ Telegram - https://t.me/vlad_balaban2021
+ Моя почта - [email protected]
+ Мой номер телефона - +380-98-372-42-08
Время работы:
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 9:00 MSK
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Портфолио
- Верстка сайта-портфолио69 просмотров
- Дизайн и верстка лендинга по слайд-видео49 просмотров
- Верстка главной страницы для команды иллюстраторов67 просмотров
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
4 года назад
Очень понравился исполнитель! Предложил самое лучшее на мой взгляд и реализовал в кратчайшие сроки. Хотя у меня были свои задумки, но он, как человек в теме, предложил лучшее решение вопроса. Такое решение моего вопроса стоит гораздо больше. Но, как не странно и большая редкость, человек не гонится за рублем, а делает все на совесть. В результате за не высокую цену получила отличный результат. Советую такого исполнителя, не пожалеете!
Ответный отзыв
Проверенный заказчик. Быстро и без проблем предоставил всю необходимую информацию о проекте. Также постоянно был на связи и разверстано отвечал на все мои вопросы. Оплату получил в срок, как и изначально договаривались з заказчиком.
$10
10 баллов
4 года назад
Очень понравился исполнитель! Подсказал как лучше, создал мне сайт с нуля. Постоянно на связи, внимательный к просьбам. Советую, как исполнителя ответственного и надежного.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, предоставил всю необходимую информацию без каких либо проблем. Быстро отвечал на поставленные мной вопросы и также качественно проверял выполнение роботы.