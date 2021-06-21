Требуется создать образовательного сайт с возможностью покупать (в основе интернет магазин) обучающие курсы, после оплаты клиент получает доступ в личный кабинет с возможностью проходить обучение по лекционному материалу. В будущем возможно расширение функционала ...
Сайт под ключ
Нужен сайт под ключ
тема Мягкая мебель на заказ
главная идея личный бренд+ авторская мебель ручной работы от семейной пары
инста meb.lux
Заявки фрилансеров
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