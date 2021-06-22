Мониторинг обменников криптовалют.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок1936 просмотров

Требуется сделать аналог сайта: https://kurs.expert/ru/obmen/tinkoff/litecoin/

1. Обязательно должен быть мониторинг.

2. Админ панель с функцией добавления и удаления новых обменников.

3. Из мониторинга, убрать раздел СКИДКА (он не требуется).

4. Добавить блог.

5. Создать мапп сайта

6. В меню должно быть: Мониторинг, Блог, Черный список (в формате https://kurs.expert/ru/obmennik.html)

Все остальные функции не нужны.

сайты не добавлять (Добавить 1 для теста)

4 года назад
guest_16243833236307
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
4 года назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
69 отзывов
4 года назад
#1
Сайты «под ключ»
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Микаел
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ. Airdrop криптовалюты.

    $50

    Нужен человек разбирающейся в криптовалюте!!! Создать одностраничный сайт под ключ с минимальными трудозатратами. По примерам ниже представленных. Тематика сайта Airdrop криптовалюты. Нюансы при сотрудничестве. https://witcherfans.finance/ https://joogh.io/ https://wifiswap.finance/?ref=281215186705035613032558448923551724979496803726

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на вордпресс

    Доброго времени суток. Требуется сделать сайт на wordpress Копию сайта vc.ru дизайн точно такой же - только цвета другие Функции. Написать статью. Написать комментарий ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт под школу английского языка

    Нужен сайт для школы английского языка. С описанием курсов, и возможностью регистрации. Контент и пример сайта предоставлю. Хостинг купили, домен тоже. Последующие обслуживание сайта очень желательно.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    Нужен сайт под ключ тема Мягкая мебель на заказ главная идея личный бренд+ авторская мебель ручной работы от семейной пары инста meb.lux

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание образовательного сайта

    Требуется создать образовательного сайт с возможностью покупать (в основе интернет магазин) обучающие курсы, после оплаты клиент получает доступ в личный кабинет с возможностью проходить обучение по лекционному материалу. В будущем возможно расширение функционала ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    4 года назад