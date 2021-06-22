Сайт на вордпресс

Доброго времени суток.

Требуется сделать сайт на wordpress

Копию сайта vc.ru

дизайн точно такой же - только цвета другие

Функции. Написать статью. Написать комментарий итд

Нужна разработка по аналогии. Задумка - новости, чужие блоги , комментарии16:35хочется чтобы человек мог зарегистрироваться и что-то написать как на vc.ru