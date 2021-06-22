Сайт на вордпресс

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Закрыт13 заявок2123 просмотра

Доброго времени суток.

Требуется сделать сайт на wordpress

Копию сайта vc.ru

дизайн точно такой же - только цвета другие

Функции. Написать статью. Написать комментарий итд

Нужна разработка по аналогии. Задумка - новости, чужие блоги , комментарии16:35хочется чтобы человек мог зарегистрироваться и что-то написать как на vc.ru

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