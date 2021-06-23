Создание Одностраничного сайта

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Закрыт34 заявки2019 просмотров

- Сайт должен вызывать у посетителя доверие, солидность и оригинальность

- Регион не только Украина

- Индексация в поисковиках

- целевое действие, которое должен совершить пользователь, сделать заказ

- при пролистывании вниз кнопки звонка должны следовать за посетителем

- добавление акций с обратным отсчет таймера который подтолкнут пользователя к оформлению покупки

4 года назад
guest_16244537790813
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
45 лет
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4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Катарина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данияр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад
Армен
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Степан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Богдан
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Яна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Алексей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елена
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Вадим
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Куат
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Ибрагим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
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4 часа назад
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