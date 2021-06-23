Нужно сделать самый элементарный сайт, используя только html + css, не используя ничего сложного и лишнего, в коде нужно прописать своими словами в комментарии что означает и делает этот кусок кода, особенно основные фрагменты. ...
Создание Одностраничного сайта
- Сайт должен вызывать у посетителя доверие, солидность и оригинальность
- Регион не только Украина
- Индексация в поисковиках
- целевое действие, которое должен совершить пользователь, сделать заказ
- при пролистывании вниз кнопки звонка должны следовать за посетителем
- добавление акций с обратным отсчет таймера который подтолкнут пользователя к оформлению покупки
Заявки фрилансеров
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