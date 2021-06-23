Ищем специалиста для доработки сайта на wordpress

Нужен специалист работавший с Word Press и плагинами Youzify, Olympus licece, Unyson, WP recall, elementer

Необходимо сделать доработки для мобильного сайта социальной сети на купленную тему WORD PRESS.

Сайт закрытый необходимо доработать:

1. Форму регистрации 1 (для участников), обязательная регистрация с прикреплением в файла

(фото) ( доработка 3 ячейки).

2. Реализация 2 варианта регистрации ( через запрос и создать кабинет отдельно для этой формы) В кабинете должно быть возможность публиковать самостоятельно( партнеры) из своего личного кабинета. А также к публикации подключить рарегистрированных по

форме 1( участник) можно попробовать реализацию через плагин WR-recall).

3. Установление настройки доступа к разделам сайта.

4. Главная задача: «Что нужно сделать, чтобы сайт быстро работал?» – предполагаемая нагрузка за год 1000-2000человек. (возможно

настроить плагины или исправить формы или есть иная причина (сервер, хостинг и т.д.) ? не реализовано быстрота загрузки сайта. Нужны от вас предложения чем можете помочь и что сделать а также стоимость по позициям . СПАСИБО.