Нужен сайт с уникальным дизайном для привлечения клиентов. Услуги ИТ Консалтинга: Разработка ПО (Backend, Frontend)Создание мобильных приложении Android & iOSЦифровизация бизнесаПримерно 8 блоков 1 страница, в будущем будут еще 2-3 страницы на каждый продукт. ...
Ищем специалиста для доработки сайта на wordpress
Нужен специалист работавший с Word Press и плагинами Youzify, Olympus licece, Unyson, WP recall, elementer
Необходимо сделать доработки для мобильного сайта социальной сети на купленную тему WORD PRESS.
Сайт закрытый необходимо доработать:
1. Форму регистрации 1 (для участников), обязательная регистрация с прикреплением в файла
(фото) ( доработка 3 ячейки).
2. Реализация 2 варианта регистрации ( через запрос и создать кабинет отдельно для этой формы) В кабинете должно быть возможность публиковать самостоятельно( партнеры) из своего личного кабинета. А также к публикации подключить рарегистрированных по
форме 1( участник) можно попробовать реализацию через плагин WR-recall).
3. Установление настройки доступа к разделам сайта.
4. Главная задача: «Что нужно сделать, чтобы сайт быстро работал?» – предполагаемая нагрузка за год 1000-2000человек. (возможно
настроить плагины или исправить формы или есть иная причина (сервер, хостинг и т.д.) ? не реализовано быстрота загрузки сайта. Нужны от вас предложения чем можете помочь и что сделать а также стоимость по позициям . СПАСИБО.
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