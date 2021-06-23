Простой сайт на html + css

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок940 просмотров

Нужно сделать самый элементарный сайт, используя только html + css, не используя ничего сложного и лишнего, в коде нужно прописать своими словами в комментарии что означает и делает этот кусок кода, особенно основные фрагменты.

Тема сайта: FAQ сайт, он же "Вопросы и Ответы", он же "ЧаВо".

Нужно около 5-10 страниц, как лучше будет выглядеть. За шаблон можно взять любой похожий сайт.

Сами вопросы и ответы на них - на ваш выбор, можно просто скопировать с тех же сайтов (количество - средне, сами смотрите, главное чтобы была визуально наполненность и не было пустоты)

Выглядеть наверное будет что-то около: главная страница, где будут эти вопросы и ответы + о нас (где будет написано что такое faq и для чего) ну и дальше сами придумайте что (сам текст если что сама подправлю).

Работа нужна в формате .html + .css.

Срок: чем раньше - тем лучше, край - воскресенье (27 число).

!!! Никаких Wordpress, Opencart, джумла и тому подобное! (дополнить описание)

CSSHTMLJoomlaOpencartWordPress
4 года назад
guest_15959345494809
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дима
 
24 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Ибрагим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта

  • Похожие заказы

  • Ищем специалиста для доработки сайта на wordpress

    Нужен специалист работавший с Word Press и плагинами Youzify, Olympus licece, Unyson, WP recall, elementer Необходимо сделать доработки для мобильного сайта социальной сети на купленную тему WORD PRESS. Сайт закрытый ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    Нужен сайт с уникальным дизайном для привлечения клиентов. Услуги ИТ Консалтинга: Разработка ПО (Backend, Frontend)Создание мобильных приложении Android &amp; iOSЦифровизация бизнесаПримерно 8 блоков 1 страница, в будущем будут еще 2-3 страницы на каждый продукт. ...

    AndroidiOSTilda
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать CPA

    Есть подробное ТЗ Указывайте ваш стек и цену часа работы Детали кандидатам. оставляйте ТЕЛЕГРАМ

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Мониторинг обменников криптовалют.

    Требуется сделать аналог сайта: https://kurs.expert/ru/obmen/tinkoff/litecoin/ 1. Обязательно должен быть мониторинг. 2. Админ панель с функцией добавления и удаления новых обменников. 3. Из мониторинга, убрать раздел СКИДКА (он не требуется). 4. Добавить ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ. Airdrop криптовалюты.

    $50

    Нужен человек разбирающейся в криптовалюте!!! Создать одностраничный сайт под ключ с минимальными трудозатратами. По примерам ниже представленных. Тематика сайта Airdrop криптовалюты. Нюансы при сотрудничестве. https://witcherfans.finance/ https://joogh.io/ https://wifiswap.finance/?ref=281215186705035613032558448923551724979496803726

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на вордпресс

    Доброго времени суток. Требуется сделать сайт на wordpress Копию сайта vc.ru дизайн точно такой же - только цвета другие Функции. Написать статью. Написать комментарий ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт под школу английского языка

    Нужен сайт для школы английского языка. С описанием курсов, и возможностью регистрации. Контент и пример сайта предоставлю. Хостинг купили, домен тоже. Последующие обслуживание сайта очень желательно.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    4 года назад