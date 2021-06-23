Нужен специалист работавший с Word Press и плагинами Youzify, Olympus licece, Unyson, WP recall, elementer Необходимо сделать доработки для мобильного сайта социальной сети на купленную тему WORD PRESS. Сайт закрытый ...
Простой сайт на html + css
Нужно сделать самый элементарный сайт, используя только html + css, не используя ничего сложного и лишнего, в коде нужно прописать своими словами в комментарии что означает и делает этот кусок кода, особенно основные фрагменты.
Тема сайта: FAQ сайт, он же "Вопросы и Ответы", он же "ЧаВо".
Нужно около 5-10 страниц, как лучше будет выглядеть. За шаблон можно взять любой похожий сайт.
Сами вопросы и ответы на них - на ваш выбор, можно просто скопировать с тех же сайтов (количество - средне, сами смотрите, главное чтобы была визуально наполненность и не было пустоты)
Выглядеть наверное будет что-то около: главная страница, где будут эти вопросы и ответы + о нас (где будет написано что такое faq и для чего) ну и дальше сами придумайте что (сам текст если что сама подправлю).
Работа нужна в формате .html + .css.
Срок: чем раньше - тем лучше, край - воскресенье (27 число).
!!! Никаких Wordpress, Opencart, джумла и тому подобное! (дополнить описание)
Заявки фрилансеров
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