Требуется разработать адаптивный сайт на Laravel с базовым функционалом интернет-магазина, включая оплату через wayforpay, регистрацию и личный кабинет. Также необходима SEO-оптимизация. Укажите примерный бюджет на выполнение задачи.
Сайт для сетевой компании с личными кабинетами.
Мне необходимо создать сайт сетевой (MЛM)
компании на английском , в котором будет
множество личных кабинетов, связанных
с другими кабинетами и отображающими
данные участников, которые были наняты
или которые присоединились к программе
после того, как другие участники
присоединились к программе, и чьи продажи
или рефералы также приносят доход более
ранним участникам.
Имеется видео сайта-образца с детальным описанием
ТЗ.
Вот ссылка на сайт-образец:
Необходимо будет изменить лицевую страницу сайта
под другую тематику, а функционал личных
кабинетов оставить таким же.
Тексты для лицевой страницы на английском
будут предоставлены.
Доступ в личный кабинет сайта-образца будет
предоставлен.
Необходимо знание английского языка.
Нужен полностью работающий сайт под ключ, так
что прошу не писать тех, кто может сделать
"только дизайн" или "только
вёрстку" и т.п. Давайте беречь время
друг друга.
Оплату и сроки выполнения обсуждаем в личном
общении. Сумма в заказе указана
ориентировочная.
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