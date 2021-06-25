Сайт для сетевой компании с личными кабинетами.

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Закрыт12 заявок2913 просмотров

Мне необходимо создать сайт сетевой (MЛM)

компании на английском , в котором будет

множество личных кабинетов, связанных

с другими кабинетами и отображающими

данные участников, которые были наняты

или которые присоединились к программе

после того, как другие участники

присоединились к программе, и чьи продажи

или рефералы также приносят доход более

ранним участникам.

Имеется видео сайта-образца с детальным описанием

ТЗ.

Вот ссылка на сайт-образец:

https://youtu.be/RZ3xpBnVE24

Необходимо будет изменить лицевую страницу сайта

под другую тематику, а функционал личных

кабинетов оставить таким же.

Тексты для лицевой страницы на английском

будут предоставлены.

Доступ в личный кабинет сайта-образца будет

предоставлен.

Необходимо знание английского языка.

Нужен полностью работающий сайт под ключ, так

что прошу не писать тех, кто может сделать

"только дизайн" или "только

вёрстку" и т.п. Давайте беречь время

друг друга.

Оплату и сроки выполнения обсуждаем в личном

общении. Сумма в заказе указана

ориентировочная.

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